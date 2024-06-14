Ankara’yı sağanak ve dolu vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi, araçlar ilerleyemedi

14 Haziran 2024 17:16 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:20

Başkent Ankara’da hafta başından itibaren etkili olan aşırı sıcaklar, bugün yerini yağışlı havaya bıraktı.

Şehir merkezinde saat 15.00 sıralarından itibaren havanın serinlemesiyle birlikte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara’da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı.

VATANDAŞLAR DURAKLARA SIĞINDI

Aniden bastıran dolu, dışarıda bulunan vatandaşları zor durumda bıraktı. Yayalar balkon altları, otobüs durakları gibi üstü kapalı yerlere sığınarak dolu tanelerinden korunmaya çalıştı. Trafikteki sürücüler de araçlarını durdurup, yağışın sona ermesini bekledi.

ARAÇLARDA HASAR OLUŞTU

Çankaya ilçesi Söğütözü Mahallesi’nde misket büyüklüğündeki dolu taneleri, kısa sürede zeminin beyaza bürünmesine neden oldu. Ayrıca dolunun şiddeti ile bazı araçların kaportalarında küçük çaplı hasar oluştu. Kimi sürücüler branda ve battaniye gibi örtülerle araçlarında önlem almaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika süren doludan sonra sağanak devam etti. Belediye ekipleri, kent genelinde su baskınlarına karşı önlemlerini artırdı.