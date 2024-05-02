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02 May 2024 10:02 - Güncelleme : 02 May 2024 10:02

Ankara'yı sağanak vurdu, bazı metro seferleri durdu

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağış nedeniyle metro hattının Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında kalan bölümü hizmet dışı kaldı.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara&#039;yı sağanak vurdu, bazı metro seferleri durdu

Ankara'da dün akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış ulaşımın da aksamasına sebep oldu. Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nu su basması nedeniyle Yenimahalle-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında seferler yapılamadı.

Ankara'yı sağanak vurdu, bazı metro seferleri durdu - 1. Resim

EGO'DAN AÇIKLAMA

Elektrik Gaz Otobüs (EGO) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Değerli vatandaşlarımız, Ankara’yı etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle Ankara Metrosu Akköprü İstasyonu’nda su seviyesi yeniden kritik seviyeye yükselmiştir.

Bu nedenle Atatürk Kültür Merkezi ve Yenimahalle istasyonları arasında ulaşım ring otobüsleriyle sağlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, dün metro hatlarında kesinti yaşanması nedeniyle OSB Törekent-Atatürk Kültür Merkezi istasyonları arasında da seferler yapılamamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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