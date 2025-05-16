Anketten güçlü sinyal: AK Parti yeni süreç için düğmeye bastı

AK Parti, önümüzdeki dönemde başlatılması planlanan “Terörsüz Türkiye” sürecinin topluma doğru ve etkili şekilde aktarılması için hazırlıklara başladı. Vatandaşın duygusal hassasiyetlerine saygılı bir dille yürütülmesi planlanan bu sürecin tanıtımı için özel bir kampanya hazırlanıyor. Sürece yönelik kamuoyu desteğini ölçen anketlerde ise dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber ekranındaki Medya Kritik programında hükümetin önümüzdeki dönemde yürütmeyi planladığı siyasi temaslar ve kampanya stratejileriyle ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı. Atik'in aktardığına göre, sürecin kamuoyuna daha iyi anlatılması amacıyla kapsamlı bir tanıtım kampanyası planlanıyor.

AK Parti cephesinde teknik düzeyde görüşmelerin yanı sıra muhalefetle yeni bir temas trafiği de başlayacak. DEM Parti’nin de kendi içinde bir hazırlık süreci yürüttüğü belirtilirken, AK Parti’nin muhalefetle yürütülecek diyalogların hangi ekip tarafından gerçekleştirileceği henüz netlik kazanmadı.

KURBAN BAYRAMI’NA DENK GELEN BİR DUYURU PLANLANIYOR

Sürecin kamuoyuna tanıtımı için, özellikle Kurban Bayramı dönemine denk gelecek şekilde bir kampanya çalışmasının hazırlandığı öğrenildi. Vatandaşın duygusal hassasiyetlerine saygılı bir iletişim dili benimsenerek sürecin daha geniş kesimlere anlatılması hedefleniyor.

"YÜZDE 70 ERDOĞAN ÇÖZER" YANITI

Atik masadaki ilk anket sonucu verilerini de kamuoyuyla paylaştı. Henüz tamamlanmamış olmasına rağmen kamuoyu yoklamalarından elde edilen ilk verilere göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde "Kürt sorununu kim çözer?" sorusuna verilen yanıtlarda yüzde 70 oranında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtı öne çıkarken, ikinci sırada yüzde 12 ile Abdullah Öcalan isminin geldiği ifade edildi.