Anne ayının yavrularını emzirme anı kamerada!

30 Nisan 2024 09:53 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 09:59

Tunceli'nin Ovacık ilçesi Mercan Vadisinde bir doğa tutkununun kaydettiği görüntüler dikkat çekti. Doğa fotoğrafçısı Murat Can Toprakçı, anne ayının yavrularını emzirdiği anlara şahitlik edince hemen o anları kayıt altına aldı.

"HEYECAN VERİCİYDİ"

O ana denk gelmenin kendisini mutlu ettiğini kaydeden Murat Can Toprakçı, ''Mercan Vadisine geziye gitmiştik. Gerek doğal güzellikleri gerekse de yaban hayatı popülasyonuyla muhteşem bir coğrafya. Doğa gezimiz sırasında anne ve 2 yavru ayıya denk geldik. Çok rahatsız etmeden anne ayının yavrularını emzirdiği anları kayıt altına aldım. O anı görüntülemek benim için gerçekten heyecan vericiydi” dedi.