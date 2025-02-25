Anne-babalar dikkat! Bakanlık harekete geçti: Bebek kıyafetlerinde büyük risk!

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit eden 4 ürünü daha piyasadan toplatmak için harekete geçti. Yapılan son açıklamada, çocuk giyimi, bebek zıbını, kız çocuk takımı ve oyuncaklarda bulunan ciddi sağlık riskleri nedeniyle bu ürünlerin satışı yasaklandı. Ebeveynlerin, bu ürünlerden uzak durmaları gerektiği vurgulandı.