Anne-babalar dikkat! Bakanlık harekete geçti: Bebek kıyafetlerinde büyük risk!

Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehdit eden 4 ürünü daha piyasadan toplatmak için harekete geçti. Yapılan son açıklamada, çocuk giyimi, bebek zıbını, kız çocuk takımı ve oyuncaklarda bulunan ciddi sağlık riskleri nedeniyle bu ürünlerin satışı yasaklandı. Ebeveynlerin, bu ürünlerden uzak durmaları gerektiği vurgulandı.
Ticaret Bakanlığı vatandaşın ve çocukların sağlığını riske atabilecek ürünleri denetlemeyi hız kesmeden sürdürüyor. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne ebeveynleri ilgilendiren ürün eklendi.
E-Bebek'te satılan Hello Baby markalı "2 yaş Atlet Body Erkek Bebek" ürününde dişi çıtçıt 65.62 Newton kuvvet altında koparak çocuğun parça sindirime girmesinden dolayı ürün piyasadan toplatıldı ve satışı da yasaklandı.
Sözcü'nün haberine göre; işte toplatılacak ürünler listesi:
Sonöz Bebe markalı, 8-9 yaş çocukları için üretilen bolerolu kıyafet, kordon ve büzme ipleri nedeniyle boğulma riski taşıyor.
Baby Body markalı bebek zıbını (0-3 yaş), çıtçıtlarının koparak küçük parçalara ayrılması nedeniyle bebeklerde boğulma riski oluşturuyor.
Hippıl Baby markalı yazlık kız çocuk takımı, uzun kordonu ve dekoratif süslemeleri nedeniyle yaralanma riski taşıyor.
Özkaya Plastik markalı su tabancası, ambalaj kalınlığının güvenli sınırların altında olması nedeniyle çocuklar için boğulma riski oluşturuyor.
Bakanlıklar, ebeveynlere bu ürünlerden kaçınmaları ve çocuklarının sağlığını korumaları için dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Bu tehlikeli ürünlerin tespit edilmesinin ardından, satışları yasaklanarak piyasadan toplatılmasına karar verildi.