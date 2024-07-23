Anne babasını rehin aldı, ortalığı ayağa kaldırdı

23 Temmuz 2024 13:07 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 13:09

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, uyuşturucu madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Elvan Yanaşma (30), madde etkisi altındayken annesi Melek Yanaşma (58) ile babası Sadık Yanaşma’yı (58) bıçakla rehin aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yanaşma’nın tüm uyarılara rağmen ikna olmaması üzerine olay yerine müzakereci ve Polis Özel Harekat ekipleri geldi. Müzakere sonucu ikna olan saldırgan gözaltına alınırken, anne ile baba kurtarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

"KARDEŞİM MADDE BAĞIMLISI"

Olayla ilgili konuşan ağabey Hasan Yanaşma “Kardeşim madde bağımlısı. Daha önce de 20 günlük bir tedavi süreci geçirmişti. İyileşti ama tekrar uyuşturucu kullanmaya başladı. Dün akşam yine madde kullanmış. Eve gelmiş. Annemi ve babamı rehin almış. Halüsinasyonlar görmüş. Kapıları kilitlemiş. Eve gittiğimde kapıyı açmadı. Tehditler savurdu. Ekipleri aradım. Polisi çağırdık. Sürekli halüsinasyon gördüğü ve psikolojik sıkıntıları olduğu için bu olayı yapmış” dedi.

"TEKRAR UYUŞTURUCU KULLANMAYA BAŞLAYINCA İYİCE BOZULDU"

Kardeşinin ilk kez böyle bir şeye kalkıştığını söyleyen ağabey Yanaşma, “Eskiden çok güzel bir işi vardı ama iflas etti. Eşinden ayrıldı. Tekrar uyuşturucu kullanmaya da başlayınca iyice bozulmuştu psikolojisi. Her şey yoluna girdi derken yine aynı şeyler yaşandı. Daha önce hiç tehdit ve rehin alma olayı yaşanmadı. Sadece sözlü saldırıları vardı” diye konuştu.