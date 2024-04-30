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30 Nisan 2024 08:35 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 08:43

Anne ve kızının kahreden ölümü

Çorum-İskilip karayolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında anne ve kızı hayatını kaybetti.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çorum-İskilip karayolunda meydana gelen feci kazada, İskilip istikametinde seyir halinde olan Nazlı Baskın idaresindeki otomobil ile Ahmet Altunaya yönetimindeki ticari araç Kızılırmak Köprüsü üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ve kızları Eylül ile Elif Baskın, ticari araç sürücüsü ve yanında bulunan İsmail Başar yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anne ve kızının kahreden ölümü - 1. Resim

ANNE - KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Nazlı Baskın ve kızı Eylül Baskın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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