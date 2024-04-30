Anne ve kızının kahreden ölümü

30 Nisan 2024 08:35 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 08:43

Çorum-İskilip karayolunda meydana gelen feci kazada, İskilip istikametinde seyir halinde olan Nazlı Baskın idaresindeki otomobil ile Ahmet Altunaya yönetimindeki ticari araç Kızılırmak Köprüsü üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ve kızları Eylül ile Elif Baskın, ticari araç sürücüsü ve yanında bulunan İsmail Başar yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

ANNE - KIZ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İskilip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Nazlı Baskın ve kızı Eylül Baskın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.