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 | Selahattin Demirel

Anne ve 3 çocuğunun yittiği Diyarbakır yangınını yaşayan anlattı! Korkunç detay ortaya çıktı

Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğunun can verdiği 13 katlı binadaki yangını yaşayan vatandaş, korku dolu dakikaları anlattı. Vatandaş, "Çok zordu, çok korkunç bir şeydi." derken binadaki yangın hortumlarıyla ilgili dehşete düşüren detay da ortaya çıktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.06.2025
saat ikonu 21:06
|
GÜNCELLEME:
07.06.2025
saat ikonu 21:06

Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'ndeki Rojava Sitesi'ndeki apartmanda çıkan ve anne ile 3 çocuğunun hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı yangını yaşayan vatandaşın anlattıkları yaşanan facianın boyutlarını gözler önüne serdi.

"YANGINI SÖNDÜRÜN DAHA FAZLA CAN YANMASIN"

Felaketin yaşandığı bina sakinlerinden Nülifer Kurt, dairede tek başına olduğunu, koku geldiğini, evi kontrol ederken kokunun binadan geldiğini fark ederek balkona geçip saatlerce mahsur kaldığını söyledi.

Anne ve 3 çocuğunun yittiği Diyarbakır yangınını yaşayan anlattı! Korkunç detay ortaya çıktı

Kurt, "İtfaiye ekibi beni kurtardı. Evimi kullanmak için izin istediler ben de verdim, yeter ki beni indirin aşağı evimi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz dedim. Yangını söndürün daha fazla can yanmasın bir şey olmasın dedim, çok korkunçtu. Allah kimseye yaşatmasın. Şu an biraz daha toparlandım kardeşimde kalıyoruz ama gerçekten çok zordu, çok korkunç bir şeydi.

BİNADAKİ YANGIN HORTUMLARI KULLANILAMADI

Güvenliği aradığımda ‘ara tesisat yanmış balkondan ayrılmayın, sakın panikle aşağı atlamayın Allah'tan kendinizi balkona atabilmişsiniz' dedi ve ben iç tarafın balkon kapısını falan da açık tutmadım çünkü ev duman doldu oradan beni rahatsız eder diye, ona rağmen duman bayağı rahatsız etti.

Anne ve 3 çocuğunun yittiği Diyarbakır yangınını yaşayan anlattı! Korkunç detay ortaya çıktı

Zaten direkt sağlık ekipleri beni hastaneye götürdü devlet hastanesine oksijen verdiler, serum taktılar genel durumum iyiydi çok şükür ama psikolojik olarak kötü hissediyorum daha iyiyim şu an" dedi.

Anne ve 3 çocuğunun yittiği Diyarbakır yangınını yaşayan anlattı! Korkunç detay ortaya çıktı


Ayrıca bina içerisinde her katta yangın hortumlarının olduğu ve birçoğunun kullanılamadığı öğrenildi.

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