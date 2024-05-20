Anne ve kız feci şekilde can verdi! Yaşlı kadından geriye oksijen tüpü kaldı

20 May 2024 09:56 - Güncelleme : 20 May 2024 10:03

Çankır'nın Yapraklı ilçesinde meydana gelen olayda; bir evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede bütün evi kaplayan alevleri gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler yangını söndürdü.

ANNE VE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ

Olay yerinde yapılan incelemenin Ümmühan Kütük’ün (78) ve kızı Gülden Kütük'ün (40) cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan otopsi incelemesinin ardından anne ve kızı, Yenice köyünde dün toprağa verildi.

GERİYE OKSİJEN TÜPÜ KALDI

Yangında yanarak can veren anne Ümmühan Kütük’ün KOAH hastası olduğu öğrenildi. Yaşlı kadından geriye ise sadece oksijen tüpü kaldı.

"NE YAZIK Kİ ÇARESİZ KALDIĞIMIZ BİR OLAYDI"

Halasının yanmış cesedini balkonda bulunduğunu söyleyen yeğeni Yakup Karaman,“Burada halam ve kızı kalıyordu. Halam KOAH hastalığından dolayı tüp kullanıyordu. Gece nefes daralmasıyla uyanıp yangını görüyorlar ve balkondan kaçmaya çalışıyorlar. Halamın cesedini balkonda bulduk. Kızının cesedini ise odada bulduk. Köylülerimizle birlikte gece kalkıp ciddi anlamda çaba sarf ettik. Ne yazık ki çaresiz kaldığımız bir olaydı. Halam yaşlıydı ama kızı çok gençti, gariban bir aileydi. Yanarak can vermeleri bizi çok derinden üzdü” ifadelerini kullandı.