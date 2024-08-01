Anneannesini öldüren, Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener akıl hastanesine sevk edildi

01 Ağustos 2024 12:11 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 12:31

Depremzedeler bir bir evlerine kavuşuyor! 'Bu kadarını hayal bile edemezdik'

Depremzedeler bir bir evlerine kavuşuyor! 'Bu kadarını hayal bile edemezdik'

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Çankaya ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde yaşanan olayda, eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener ile anneannesi Leyla Çetiner arasında tartışma çıktı. Nedeni bilinmeyen tartışmanın sonunda, Bedirhan Şener, anneannesi Çetiner'i rehin aldı.

Bunun üzerine Abdüllatif Şener sokağa çıkarak, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bedirhan Şener, bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurdu. Şener polis ekiplerince gözaltına alınırken, ambulansla özel bir hastaneye sevk edilen Leyla Çetiner ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

3 HAFTA YÜKSEK GÜVENLİKLİ HASTANEDE KALACAK

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Bedirhan Şener, buradaki işlemleri sonrasında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe Şener hakkında cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığının araştırılmasına karar verildi. Şener, 3 hafta yüksek güvenlikli bir akıl hastanesinde gözlem altına tutulacak ve Adli Tıp Kurumundan gelecek rapora göre işlemlerine devam edilecek.