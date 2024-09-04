Anneannesini öldürmüştü! Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme
Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener için doktorlar tarafından düzenlenen raporda akıl hastalığı ya da zayıflığının bulunmadığı bildirildi. Bilkent Şehir Hastanesi'nin düzenlediği rapor Başsavcıığa gönderildi.
Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, "üst soya karşı kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmış ve daha sonra çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulanmıştı. Bedirhan Şener'in doktor raporu ortaya çıktı.
Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçirilen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, gözetim altına alınmasına karar verilmişti.
DOKTOR RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Bilkent Şehir Hastanesi'nde düzenlenen rapor Başsavcılığa sunuldu. Raporda Bedirhan Şener'in akıl hastalığı ya da zayıflığının bulunmadığı belirtildi. NTV'de yer alan bilgilere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bedirhan Şener'i mahkemeye sevk etti. 10. Sulh Ceza Hakimliğince alınan kararla Bedirhan Şener tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAMU DAVASI AÇILDI
Bedirhan Şener hakkında 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Üst Soya Karşı Kasten Öldürme”, “Üst Soya Karşı Kasten Öldürmeye Teşebbüs” ve “6136 sayılı Yasaya Muhalefet” suçlarından kamu davası açıldı.