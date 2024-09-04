Anneannesini öldürmüştü! Eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener hakkında yeni gelişme

04 Eylül 2024 18:36 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 18:42

Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener için doktorlar tarafından düzenlenen raporda akıl hastalığı ya da zayıflığının bulunmadığı bildirildi. Bilkent Şehir Hastanesi'nin düzenlediği rapor Başsavcıığa gönderildi.