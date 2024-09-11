Anneler de babalara uydu! Şoför koltuğunda kucakta çocukla hız yaptı

11 Eylül 2024 18:41 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 18:43

Yalova'da bir anne kucağına çocuğunu alarak araba sürdü. Hızlı bir şekilde trafikte ilerleyen anne çocuğunun hayatını da hiçe saydı. Anneye verilen bin 380 liralık ceza da tepki çekti.

Yalova - İzmit karayolunda çocuğunu kucağına alarak trafiği tehlikeye atan anneye tepki yağdı. Sosyal medyada genelde babaların sergilediği şoför koltuğunda çocuğun kucağa alınması hareketine bu defa bir anne gerçekleştirdi. Trafik güvenliğini bozmak ve çocuğu emniyet kemeriyle bağlamama kural ihlalinden bin 380 lira ceza verildi.

KUCAĞINDA ÇOCUKLA HIZ YAPARAK CİP KULLANDI

7 Eylül 2024 tarihinde Yalova-İzmit kara yolunda çekilen görüntülerde annenin kuralları hiçe sayarak hızlı bir biçimde kucağında çocukla cip kullanması dikkat çekti. Anne​ trafikte araçları da sollayarak hızlı bir biçimde kimseyi umursamadan ilerledi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü tespit etti. Çiftlikköy Polis Merkezi Amirliği’ne çağrılan sürücüye, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili zorunluluklara uymamak” ve “Çocuk bağlama sistemleri bulunan araçlarda bu bağlama sistemlerini kullanmamak” maddeleri gereğince toplam bin 380 lira ceza kesildi.