Anneler Günü için çiçek siparişi götüren kuryeye kamyon çarptı

11 May 2024 15:29 - Güncelleme : 11 May 2024 15:34

Beyoğlu’nda saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda, Haliç Köprüsü üzerinden Edirne istikametine gitmekte olan ve anneler günü için çiçek siparişi götüren kurye Emir Bayrak idaresindeki motosiklete, aynı yönde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen hafriyat kamyonu çarptı.

YARALI KURYE HASTANEYE KALDIRILDI

Kamyonun çarpması ile yaralanan sürücü düştü. Kazanın olduğunu gören sürücüler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kuryeyi ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle Edirne istikametinde oluşan trafik, kazanın kaldırılmasından sonra açıldı. Kuryenin taşıdığı sipariş ise olay yerine çağrılan başka bir kurye tarafından gideceği adrese götürüldü.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.