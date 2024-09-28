Annesine doğru koşan 1 yaşındaki bebeğe motosiklet çarptı! Ölümlü kaza kamerada

28 Eylül 2024 00:46 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 00:51

Fatih'te 1 yaşındaki çocuk sokakta annesine doğru koşarken bir anda aşırı hızlı yol alan motosikletin altında kaldı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bebek yaşamını yitirdi. Kaza anı kameraya yansıdı.

İstanbul​'un Fatih​ ilçesi Muhsine Hatun Mahallesi Alişan Sokak'ta 1 yaşındaki çocuğun ölümüne sebep olan kaza​ kameraya yansıdı. Gece 1 sıralarında annesine doğru koşan bir yaşındaki bebek bir anda yoldan hızla ilerleyen motosikletin altında kaldı. Motosiklet​ sürücüsü olay yerinden kaçarak izini kaybetti.

Yaralanan çocuk​ kaldırıldığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti. Çocuğun Özbekistan uyruklu ve adının Muhammed Elhumeydi olduğu öğrenildi.

ÇOCUĞA ÇARPAN KİŞİNİN SUÇLARI KABARIK ÇIKTI

Polis çocuğunun ölümüne sebep olan sürücünün kimliğini belirledi. Burhanettin T. olduğu öğrenilen şahsın, evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, ruhsatsız silah taşıma ve trafik güvenliğini tehlikeye atma gibi suçları olduğu öğrenildi. Şahsın aranması sürüyor.

Kameraya yansıyan görüntülerde motosikletin çarpma anı dikkat çekti.