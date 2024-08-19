Annesine ve ablasına eziyet çektiriyordu! Uyuşturucu bağımlısı babasını sırtından bıçakladı

19 Ağustos 2024 16:25 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 16:45

Samsun'un İlkadım ilçesinde gece saatlerinden meydana gelen olayda; uyuşturucu bağımlısı 53 yaşındaki M.U., krize girdiği sırada eşi F.U.'nun (36) üzerine yürüdü. Karı-koca arasında itişme yaşandı.

BABASINA BİBER GAZI SIKTI

Bu sırada çiftin kızları T.U.(20) babasının annesine zarar vereceğini düşünerek biber gazını eline aldı ve babasına sıktı. Oğulları A.U.(19) da babasını alıp yatak odasına götürdü. F.U. KADES uygulamasına basıp polisten yardım istedi.

POLİS EVDEN AYRILDI, YİNE TARTIŞMA ÇIKTI

F.U. eve giden polislere de eşi ile ağız tartışması yaşadığını ve şikayetçi olmadığını söyledi. Tutanak tutan polis evden ayrıldıktan bir süre sonra gece yarısı baba-oğul arasında tartışma çıktı.

BABASINI SIRTINDAN BIÇAKLADI

A.U. tartışma sırasında babası M.U.'yu sırtından bıçakladı. Ev sakinleri feryat üzerine odaya koştuklarında M.U.'yu yaralı halde buldu. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan M.U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu ve yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

19 YAŞINDAKİ GENÇLE İLGİLİ KAHREDEN DETAY

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına A.U. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Anne F.U. eşinin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu ve oğlu A.U.'nun da beyninde kist bulunduğu ve sağ kolundan yüzde 54 fiziksel engelli olduğunu söyledi.