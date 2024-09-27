Annesiyle tartışan çocuk evi ateşe verdi!

27 Eylül 2024 03:44 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 03:58

Isparta'da annesiyle tartışan bir çocuğun evini ateşe verdiği iddia edildi. Korkutan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çocuğun akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

Isparta'nın merkeze bağlı Yenice​ mahallesinde bulunan üç katlı bir binanın çatı katında yangın​ çıktı. İddiaya göre, evde kiracı olarak oturan Asuman Ö. ve oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından ismi öğrenilemeyen oğlu, evi ateşe verdi.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık polis ve çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

EV SAHİBİ​ ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan, ev sahibi Dudu B.'nin emniyete giderek kiracısı hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Asuman Ö.'nün oğlunun ise akli dengesinin yerinde olmadığı bildirildi.