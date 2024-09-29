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Annesiyle tartıştığını görünce küplere bindi! 17 yaşındaki çocuk, alkolik babasını bıçakladı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Eylül 2024 10:29 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 10:35

İstanbul Esenyurt'ta 17 yaşındaki bir genç, annesiyle tartışan alkollü babasını bıçakladı. Baba ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken genç ise gözaltına alınıp Çocuk Büro Amirliğine sevk edildi.

İstanbulEsenyurt​'ta dün gece saatlerinde meydana gelen olayda; alkolik olduğu öne sürülen baba​ Doğan C. (41) evde eşiyle tartıştığı sırada oğlu M.C. (17) tarafından bıçaklandı.

Ağır yaralanan Doğan C'ye ilk müdahaleyi olayı öğrenen yakınları yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından Doğan C'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Doğan C'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayı gerçekleştiren M.C. ise polis tarafından gözaltına alınarak Çocuk Büro Amirliğine götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri evde araştırma yaparken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ali29 Eylül 2024 10:38

Bu tür olaylarda her zaman ailelerin çözüm bulması gereken sorunlar olduğunu düşünüyorum, belki de profesyonel yardım almaları gerekiyordu

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