Antalya 48 derece sıcaklıkla kavruldu, deniz suyu bile ferahlatamadı

30 Haziran 2024 18:05 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 18:06

Meteoroloji verilerine göre 36 derece sıcaklık resmi kayıtlarda gösterilirken bazı bölgelerde hissedilen sıcaklık 48 dereceye vardı. Serinlemek için 30 dereceyi bulan deniz suyu bile yeterli olmadı.

4. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre kent merkezinde en yüksek sıcaklık 36 derece, nem oranı ise yüzde 50 olarak kaydedilirken, araba termometreleri 48 dereceyi gösterdi. Rüzgarın saatte 19 kilometre hızla kuzey yönünden estiği şehirde, hissedilen sıcaklık 41 dereceye yükseldi.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI BİLE YÜKSEK

Sıcak ve nemden bunalanlar, 30 derece sıcaklığındaki deniz suyuna girerek serinlemeye çalıştı. Bunaltıcı sıcakta serinlemek isteyenler Konyaaltı Sahili'nde yoğunluk oluştururken, sıcaktan bunalanlar denize girip, plaj şemsiyesinin gölgesinde vakit geçirdi. Bazıları tehlikeli olmasına rağmen sahile yakın kayalıklardan atlayarak denizde yüzdü.

Ankara'dan Antalya'ya tatil için gelen ve tatilini sahilde değerlendiren Ömer Tunçer, nem oranı nedeniyle sıcaklığın çok yoğun hissedildiğini ifade etti. Tunçer, “Şemsiyemiz olmasa kavrulacağız. Antalya çok sıcak, kıyıya yakın yüzersek serin oluyor ama ileri taraflar çok sıcak” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi Şeyma Yılmaz ise deniz sıcaklığının yüksek olmasının serinleme ihtimalinin önüne geçtiğini söyleyerek, sahil bölgesindeki duşların daha ferahlatıcı olduğunu dile getirdi.

Kentte sıcak ve nemli havanın çarşamba gününe kadar sürmesi, çarşamba gününden sonra 3 ila 6 derece azalması bekleniyor.