Antalya açıklarında deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu

Akdeniz'de sabahın ilk saatlerinde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Antalya'nın Alanya ilçesi açıkları olduğu bildirildi.

ANTALYA'DA DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Akdeniz'de saat 06.15'te 3,5 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli depremin derinliğinin 14,3 kilometre olarak kaydedildiğini bildirdi.

https://x.com/Kandilli_info/status/1947498243769688138

AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da depreme ilişkin açıklama yaptı. AFAD, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında meydana gelen depremin 3,3 büyüklüğünde olduğunu duyurdu. Depremin derinliği ise 14,58 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ