Antalya Adliyesi önüne tüfekle geldi, polis müdahale etti
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Haziran 2024 11:17 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 11:20
Antalya Adliyesi önünde bir yaşlı adam evinin basıldığını gerekçe göstererek elinde tüfekle tehlikeli anlara sebep oldu.
Antalya Adliye'si önünde sabah 09.00 sıralarında polisi alarma geçiren bir olay yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, soy ismi henüz öğrenilemeyen İbrahim adında 79 yaşındaki adam önce Kepez'deki polis merkezine ardından adliyeye gitmek için tüfekle ticari taksiye bindi.
POLİS EKİPLERİ TÜFEĞİ ALDI
Dumlupınar Bulvarı üzerinde araçtan inip adliyeye yönelen yaşlı adamı görenler, çevredekiler polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, adliye girişinde yaşlı adamın elinden tüfeği aldı.
İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Yaşlı adamın ilk sözlü ifadesinde, evinin gasp edildiğini söyleyip hesap sormak istediğini söylediği öğrenildi. Yaşlı adam polis ekiplerince önce sağlık kontrolüne, ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı