Antalya Alanya otoyolu ne zaman bitecek, güzergahı nereden nereye? Antalya Alanya arası kaç dk düşüyor?

Antalya ile Alanya arasındaki ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getirecek Antalya-Alanya Otoyolu Projesi, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçiriliyor. Özellikle turizm sezonunda artan trafik yoğunluğuna çözüm sunması beklenen otoyol, seyahat süresini önemli ölçüde azaltacak. Projenin tamamlanmasıyla hem yerli ve yabancı turistlerin ulaşımı kolaylaşacak hem de bölgedeki ekonomik faaliyetlere katkı sağlanacak. Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanma tarihi ve güzergahına ilişkin gelişmeler ise yakından takip ediliyor.

ANTALYA ALANYA OTOYOLU NE ZAMAN BİTECEK?

Antalya-Alanya Otoyolu'nun yapım çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, proje kapsamında fiziki ilerlemenin yüzde 35 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Projenin tamamlanma tarihine ilişkin kesin bir takvim açıklanmadığı için otoyolun ne zaman hizmete açılacağı konusunda resmi duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda sona erecek otoyolun tamamlanmasıyla Antalya ve Alanya arasındaki ulaşımın daha hızlı hale gelmesi bekleniyor.

ANTALYA ALANYA ARASI KAÇ DAKİKAYA DÜŞECEK?

Antalya-Alanya Otoyolu'nun hizmete alınmasıyla mevcut güzergah üzerinden yaklaşık 2,5 saat süren kara yolu seyahatinin 36 dakikaya düşmesi hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyolun bölge ulaşımına sağlayacağı katkıya dikkat çekerek seyahat süresinde önemli bir azalma yaşanacağını belirtti.

Yeni otoyolun özellikle turizm hareketliliğinin yoğun olduğu dönemlerde Antalya ile Alanya arasındaki ulaşımı kolaylaştırması bekleniyor.

ANTALYA ALANYA OTOYOLU KAÇ KİLOMETRE?

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi, toplam 122 kilometre uzunluğunda olacak şekilde planlandı.

Projenin teknik özellikleri şöyle:

Toplam uzunluk: 122 kilometre

Ana gövde uzunluğu: 84 kilometre

Bağlantı yolları: 38 kilometre

Tünel sayısı: 5

Tünel uzunluğu: 4 bin 604 metre

Viyadük sayısı: 16

Viyadük uzunluğu: 5 bin 966 metre

Kavşak sayısı: 7

Ana gövde, her iki yönde üçer şeritli olarak projelendirildi. Bağlantı yollarının ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam dört şeritli olması planlandı.

ANTALYA ALANYA OTOYOLU GÜZERGAHI NEREDEN GEÇİYOR?

Antalya-Alanya Otoyolu, Serik Kavşağı'ndan başlayacak ve Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda sona erecek.

Proje kapsamında yer alacak 7 kavşak şu şekilde sıralanıyor:

Serik Kavşağı

Taşağıl Kavşağı

Manavgat Kavşağı

Manavgat Doğu Kavşağı

Alarahan Kavşağı

Konaklı Kavşağı

Alanya Batı Kavşağı

Otoyol güzergahının Antalya ile Alanya arasındaki ulaşım bağlantılarını güçlendirmesi ve trafik yoğunluğunu azaltması amaçlanıyor.