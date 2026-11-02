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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:32

Antalya Alanya otoyolu ne zaman bitecek, güzergahı nereden nereye? Antalya Alanya arası kaç dk düşüyor?

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi'nde yapım çalışmaları devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projede fiziki ilerlemenin yüzde 35'e ulaştığını açıkladı. Otoyolun tamamlanmasıyla Antalya-Alanya arasındaki 2,5 saatlik kara yolu seyahatinin 36 dakikaya düşmesi hedefleniyor. Peki, Antalya-Alanya Otoyolu ne zaman bitecek? İşte projeye ilişkin detaylar…

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Antalya Alanya otoyolu ne zaman bitecek, güzergahı nereden nereye? Antalya Alanya arası kaç dk düşüyor?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 18:32
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 18:32

ile arasındaki ulaşımı daha hızlı ve konforlu hale getirecek Antalya-Alanya Otoyolu Projesi, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçiriliyor. Özellikle turizm sezonunda artan trafik yoğunluğuna çözüm sunması beklenen otoyol, seyahat süresini önemli ölçüde azaltacak. Projenin tamamlanmasıyla hem yerli ve yabancı turistlerin ulaşımı kolaylaşacak hem de bölgedeki ekonomik faaliyetlere katkı sağlanacak. Antalya-Alanya Otoyolu'nun tamamlanma tarihi ve güzergahına ilişkin gelişmeler ise yakından takip ediliyor.

ANTALYA ALANYA OTOYOLU NE ZAMAN BİTECEK?

Antalya-Alanya Otoyolu'nun yapım çalışmaları devam ediyor. , proje kapsamında fiziki ilerlemenin yüzde 35 seviyesine ulaştığını bildirdi.

Antalya Alanya otoyolu ne zaman bitecek, güzergahı nereden nereye? Antalya Alanya arası kaç dk düşüyor?

Projenin tamamlanma tarihine ilişkin kesin bir takvim açıklanmadığı için otoyolun ne zaman hizmete açılacağı konusunda resmi duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

Serik Kavşağı'ndan başlayarak Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda sona erecek otoyolun tamamlanmasıyla Antalya ve Alanya arasındaki ulaşımın daha hızlı hale gelmesi bekleniyor.

ANTALYA ALANYA ARASI KAÇ DAKİKAYA DÜŞECEK?

Antalya-Alanya Otoyolu'nun hizmete alınmasıyla mevcut güzergah üzerinden yaklaşık 2,5 saat süren kara yolu seyahatinin 36 dakikaya düşmesi hedefleniyor.

Antalya Alanya otoyolu ne zaman bitecek, güzergahı nereden nereye? Antalya Alanya arası kaç dk düşüyor?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyolun bölge ulaşımına sağlayacağı katkıya dikkat çekerek seyahat süresinde önemli bir azalma yaşanacağını belirtti.

Yeni otoyolun özellikle turizm hareketliliğinin yoğun olduğu dönemlerde Antalya ile Alanya arasındaki ulaşımı kolaylaştırması bekleniyor.

ANTALYA ALANYA OTOYOLU KAÇ KİLOMETRE?

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi, toplam 122 kilometre uzunluğunda olacak şekilde planlandı.

Projenin teknik özellikleri şöyle:

  • Toplam uzunluk: 122 kilometre
  • Ana gövde uzunluğu: 84 kilometre
  • Bağlantı yolları: 38 kilometre
  • Tünel sayısı: 5
  • Tünel uzunluğu: 4 bin 604 metre
  • Viyadük sayısı: 16
  • Viyadük uzunluğu: 5 bin 966 metre
  • Kavşak sayısı: 7

Ana gövde, her iki yönde üçer şeritli olarak projelendirildi. Bağlantı yollarının ise gidiş ve geliş yönlerinde toplam dört şeritli olması planlandı.

ANTALYA ALANYA OTOYOLU GÜZERGAHI NEREDEN GEÇİYOR?

Antalya-Alanya Otoyolu, Serik Kavşağı'ndan başlayacak ve Konaklı'nın kuzeyindeki Alanya Batı Kavşağı'nda sona erecek.

Proje kapsamında yer alacak 7 kavşak şu şekilde sıralanıyor:

  • Serik Kavşağı
  • Taşağıl Kavşağı
  • Manavgat Kavşağı
  • Manavgat Doğu Kavşağı
  • Alarahan Kavşağı
  • Konaklı Kavşağı
  • Alanya Batı Kavşağı

Otoyol güzergahının Antalya ile Alanya arasındaki ulaşım bağlantılarını güçlendirmesi ve trafik yoğunluğunu azaltması amaçlanıyor.

ETİKETLER
#Antalya
#abdulkadir uraloğlu
#ulaştırma ve altyapı bakanı
#Alanya
#Antalya-alanya Otoyolu
#Gündem
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