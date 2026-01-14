Menü Kapat
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonun perde arkası: Dudak uçuklatan kamu zararı tespit edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ASAT ve ALDAŞ'a yönelik yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda usulsüz harcamalar nedeniyle 399 milyon 507 bin lira kamu zararı tespit edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonun perde arkası: Dudak uçuklatan kamu zararı tespit edildi
'nin iştirak şirketleri ASAT ve ALDAŞ'a yönelik ve rüşvet operasyonundan yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda, ALDAŞ üzerinden yapılan usulsüz harcamalar nedeniyle toplam 399 milyon 507 bin 249 lira 78 kuruş tutarında kamu zararı tespit edilirken, bu tutardan temsil ve ağırlama harcamaların lüks işletmelerde yapıldığı, bazı yurt dışı faturalarında alkol tüketiminin yer aldığı, ancak harcamaların kimler adına yapıldığının belirtilmediği kaydedildi. Bu kalemlerden dolayı da 63 milyon 414 bin 381 lira 54 kuruş kamu zararı oluştuğu bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonun perde arkası: Dudak uçuklatan kamu zararı tespit edildi

DUDAK UÇUKLATAN KAMU ZARARLARI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan Mülkiye Başmüfettişi raporu ile bilirkişi raporu doğrultusunda, Antalya Büyükşehir Belediyesinin iştiraklerinden ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. üzerinden yapılan usulsüz harcamalar nedeniyle 399 milyon 507 bin 249 lira 78 kuruş tutarında kamu zararı tespit edildi.

İNCELEMELER ENGELLENDİ

Raporda, 1995 yılında ASAT Genel Müdürlüğü ile yapılan müşavirlik sözleşmesi kapsamında ALDAŞ A.Ş. tarafından yapılan harcamaların yüzde 15 fazlası ile ASAT'a yansıtıldığı ancak bu faturaların dayanağı olan belgelerin sunulmadığı, incelemenin engellendiği, faturaların yalnızca ASAT Genel Müdürü tarafından onaylandığı ifade edildi.

UÇUŞ VE KONAKLAMALARDA USULSÜZLÜK

ALDAŞ A.Ş. kayıtlarında, yurt içi ve yurt dışı seyahatlerin büyük bölümünün şirket tarafından karşılandığı, görevlendirmesi bulunmayan ya da görevle ilgisi olmayan kişilerin bu seyahatlere katıldığı, bazı uçuş ve konaklamaların ALDAŞ ve ASAT ile hiçbir bağı olmayan kişiler adına yapıldığı tespit edildi.

Seyahat, konaklama ve temsil-ağırlama giderlerinin isim, tarih ve oda bilgisi olmaksızın muhasebeleştirildiği; belediye veya şirketle ilişkisi bulunmayan çok sayıda kişi ile aile bireylerinin, ayrıca yabancı uyruklu bazı kişilerin konaklama giderlerinin ödendiği belirlendi.

Bilirkişi raporunda, temsil ve ağırlama harcamalarının lüks işletmelerde yapıldığı, bazı yurt dışı faturalarında alkol tüketiminin yer aldığı, ancak harcamaların kimler adına yapıldığının belirtilmediği kaydedildi. Bu kalemlerden dolayı 63 milyon 414 bin 381 lira 54 kuruş kamu zararı oluştuğu bildirildi.

YÜZDE 15 FAZLA FATURA

Şirket tarafından kiralanan hizmet araçlarının kişisel kullanımda veya şirketle ilgisi olmayan üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı, bu araçlara ait trafik cezalarının da kamu kaynakları ile yüzde 15 fazla fatura edilerek ASAT'tan tahsil edildiği tespit edilirken, bu kalemde 24 milyon 782 bin 903 lira 15 kuruş kamu zararı hesaplandı.

Şirket demirbaşına kayıtlı çok sayıda cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayarın üçüncü kişilerin kullanımına verildiği ve 8 milyon 400 bin 700 lira zarar oluştuğu belirlendi.

Yönetim Kurulu kararıyla iç denetçi olarak görevlendirilen ve fiili hizmeti bulunmadığı tespit edilen bir kişi adına yapılan ödemeler nedeniyle 1 milyon 912 bin 43 lira, yine fiili hizmeti olmadığı belirlenen bir personel için yapılan maaş ve sigorta ödemeleri nedeniyle 2 milyon 686 bin 400 lira kamu zararı oluştuğu bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne operasyonun perde arkası: Dudak uçuklatan kamu zararı tespit edildi

Yöneticilerin kişisel kredi kartı harcamalarının da şirket tarafından karşılandığı da kayda geçti. Raporda, yürütülen yazılım projesi kapsamında bugüne kadar 158 milyon 171 bin 162 lira harcandığı, bu tutarın yüzde 94'ünün personel giderlerinden oluştuğu ve herhangi bir gelir elde edilmediği ifade edildi. Ayrıca, yazılım geliştirme amacıyla başka bir firmadan 59 milyon lira bedelle program satın alındığı, bu işlem sonucunda şirketin mali kazanım elde etmediği belirtildi. Bu kalemde 274 milyon 969 bin 96 lira 7 kuruş kamu zararı tespit edildi. Şüpheli alacaklar, iş avansları ve belgesiz danışmanlık ödemeleri nedeniyle toplamda yaklaşık 2,7 milyon lira ek kamu zararına yol açıldığı kaydedildi.

14 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, 14 Ocak tarihinde dosyada yer alan 18 yakalanarak gözaltına alınmasının, 4 şüphelinin ise ifadeye davet edilmesinin ve şüphelilerin ikametlerinde arama yapılmasının planlandığı bildirildi. Sabah saatlerinde ALDAŞ'a yapılan operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve ASAT eski genel müdürü ve çalışanlarının da bulunduğu 18 kişiden 14'ü gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan 4 kişiden 1'inin tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu, 2 kişinin yurt dışında olduğu 1 kişinin ise ameliyat nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

