Antalya depremi sonrası Serkan İçelli'den korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem sürpriz olmaz'

04 Aralık 2024 14:52 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 15:11

Antalya'da yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. Yaşanan şiddetli sarsıntının ardından deprem uzman Serkan İçelli'den açıklama geldi. Bölgede gerilim olduğunu söyleyen İçelli, "Büyük depremler hiçbir zaman sürpriz değildir" dedi.

Antalya​'da öğle saatlerinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem​ çevre illerden de hissedildi. Şiddetli sarsıntıyla sokağa dökülen vatandaşlar büyük panik​ yaşarken uzman isimlerden de peş peşe açıklamalar geldi. Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli Akdeniz'de yaşanan depremle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Akdeniz kıpraşıyor diyen İçelli, "Bir haftada 2 adet 5,0 deprem olması bölgede bir gerilim olduğunu ve rahatlamaya çalıştığını gösteriyor" dedi.

"BÜYÜK DEPREMLER SÜRPRİZ DEĞİL"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçelli şu ifadelere yer verdi:

"Akdeniz biraz kıpraşıyor, Konveksiyon akımları, plaka hızları, biriken basınç sonucunda bazen deprem aktivitesi azalıp bazen artabiliyor.

Bir haftada 2 adet 5,0 deprem olması bölgede bir gerilim olduğunu ve rahatlamaya çalıştığını gösteriyor. Farklı mekanizmalarla farklı sismik kaynakların 4,0/6,8 arası ürettiği depremleri gösterdim. Bölgede büyük depremler hiçbir zaman sürpriz değildir"