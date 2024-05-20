Antalya'da feci kaza! Otomobil takla attı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

20 May 2024 11:25 - Güncelleme : 20 May 2024 11:27

Antalya'da Bucak istikametinden ilerleyen Levent Durmaz idaresindeki otomobil takla attıktan sonra tarlaya yuvarlandı. Feci kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.



Kazada sürücü Levent Durmaz, Ayşe Yarbaşı ve Ege Kaan Durmaz yararlanırken, araç içinde bulunan Şebiha Durmaz (3) Fatma Yarbaşı (65) hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada yaşamını yitiren Yarbaşı ve Durmaz otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.