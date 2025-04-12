Antalya Havalimanı'na yeni terminal! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açılışta CHP'ye sert sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı’nın yeni terminal binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada hem yatırım mesajı verdi hem de muhalefete yüklendi. Türkiye’nin en önemli turizm şehirlerinden biri olan Antalya'nın hava ulaşımı kapasitesini artırmak için atılan adımı “büyük bir vizyon hamlesi” olarak nitelendiren Erdoğan, havalimanının kapasitesinin 35 milyondan 82 milyona çıkarıldığını belirtti.

HAVALİMANI KAPASİTESİ 2 KATINI AŞTI

“Artık Antalya Havalimanımız 82 milyon misafire 'Hoş geldiniz' diyebilecek kapasiteye kavuştu” diyen Erdoğan, bu yatırımla Antalya’nın turizm potansiyelinin çok daha yüksek bir seviyeye taşınacağını vurguladı. Erdoğan, “Havacılık alanında ülkemizi küresel ölçekte en üst lige yükselttik” dedi.

"ÜLKESİNİ ŞİKAYET EDENLER BU VİZYONU ANLAYAMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

-Mevcut kapasitesinin üzerinde hizmet veren Antalya Havalimanı'nı büyütmek için güçlü bir adım attık. Havalimanının kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükseltmiş olduk. Artık Antalya Havalimanımız 82 milyon misafire 'Hoş geldiniz ' diyebilecek kapasiteye kavuştu. Artık Antalya turizm potansiyelini yüksek bir noktaya taşıyacaktır. Havacılık alanında küresel ölçekte en üst lige yükselttik.

-Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler bizim dik duruşumuzu anlayamaz. Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Hırsları akıllarını esir alanlar, bizim neyin mücadelesini verdiğimizi anlayamaz. Biz onları kendi küçük dünyalarında kavgalarıyla baş başa bırakıyor her zaman olduğu gibi işimize bakıyoruz.