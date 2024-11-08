Antalya-Isparta yolunda korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Kasım 2024 15:57 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:09
Antalya-Isparta yolu üzerinde tır ve 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.
Bucak ilçesi, Çamlık Köyü Kocabel mevki Antalya- Isparta karayolu üzerinde tır ve 3 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Meydana gelen kazada, otomobil ile tır çarpıştı. Ardından sürüklenen 2 araç başka bir araçla daha çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de ağır yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı