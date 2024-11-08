Antalya-Isparta yolunda korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

08 Kasım 2024 15:57 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:09

Antalya-Isparta yolu üzerinde tır ve 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ağır yaralandı.

Bucak ilçesi, Çamlık Köyü Kocabel mevki Antalya- Isparta karayolu üzerinde tır ve 3 aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Meydana gelen kazada, otomobil ile tır çarpıştı. Ardından sürüklenen 2 araç başka bir araçla daha çarpıştı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi de ağır yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.