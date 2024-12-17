Antalya kış ayında yazı yaşıyor! Güneşi gören denize koştu: Sıcaklık 20 dereceye ulaştı

17 Aralık 2024 16:53 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 16:56

Türkiye'nin birçok noktasında dondurucu soğuklar hakimken Antalya'dan gelen görüntüler şaşkına çevirdi. Yazdan kalma günlerin yaşandığı kentte turistler denize akın etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun büyük kısmında dondurucu soğuklar ve kar yağışı​ etkisini göstermeye başladı. Doğu illeri kar yağışı ile mücadele ederken, batı kesimlerinde de dondurucu soğuklar hakim. Hafta sonu sağanak yağışın görüldüğü Antalya​'da ise yazdan kalma günler yaşanmaya başlandı.

DENİZ 20 DERECE ÖLÇÜLDÜ

Antalya'da hava sıcaklığı 19 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçüldü. Yazdan kalma güneşli bir havanın etkili olduğu kentte Antalyalılar ve yabancı turistler Konyaaltı sahiline akın etti. Kimi vatandaşlar sahilde aileleri ve arkadaşları ile otururken, kimileri ise yürüyüş ve spor yapmayı tercih etti.

TURİSTLER DENİZE KOŞTU

Bazı vatandaşları sahilde balık tutarken, güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek denize girenler olduğu da görüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde güneşli havayı fırsat bilerek spor yapan İbrahim Can Çiftkayalı, “Hava çok güzel, bunu en iyi şekilde değerlendirmek için Konyaaltı Sahili'ne spora geldim. Diğer insanlarında burada olması beni motive ediyor. Güzel vakit geçiriyorum. Bu havayı dışarda değerlendirmek en iyisi bence” dedi.