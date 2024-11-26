Antalya-Konya kara yolunda tipi alarmı! Tır ve kamyon geçişine kapatıldı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

26 Kasım 2024 02:53 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 02:53

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, Alacabel mevkisindeki buzlanma ve tipi nedeniyle tır ve kamyon geçişine kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Antalya​'nın yüksek kesimlerinde ve Konya​'nın Seydirşehir ilçesinde tipi meydana geldi. Akşam saatlerinde etkili olan tipi, yolları kullanılamaz hale getirdi. Akseki Bölge Trafik ekiplerince denetimlerin sürdüğü Antalya-Konya kara yolunun Akseki ve Seydişehir arasında kalan 1821 rakımlı Alacabel mevkisinde, etkili olan tipi nedeniyle tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki çalışma ve denetimleri sürüyor. İlgili Haberler İstanbul'da kar alarmı: Vali Gül "Kendinizi sorgulayın" diyerek uyarılarını sıraladı Karayolunda yoğun kar yağışı! Sürücüler ilerlemekte zorlandı