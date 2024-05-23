Antalya plajları farkını ortaya koydu: Türkiye 'Mavi Bayrak'ta dünya üçüncüsü oldu

23 May 2024 10:03 - Güncelleme : 23 May 2024 10:19

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2024 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye'de 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

EN ÇOK ÖDÜL ANTALYA'DAN

Antalya, 233 plaj, 5 marina ve 15 turizm teknesi ile en çok Mavi Bayrak ödülü kazanan il oldu. Geçtiğimiz yıl Antalya'da 231 plaj, 5 marina ve 14 turizm teknesi Mavi Bayrak almıştı.