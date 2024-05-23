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Antalya plajları farkını ortaya koydu: Türkiye 'Mavi Bayrak'ta dünya üçüncüsü oldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 May 2024 10:03 - Güncelleme : 23 May 2024 10:19
Antalya plajları farkını ortaya koydu: Türkiye &#039;Mavi Bayrak&#039;ta dünya üçüncüsü oldu

Dünyanın en güzel plajlarının bulunduğu Antalya, ödüle doymuyor. Türkiye 'Mavi Bayrak'ta dünya üçüncüsü oldu.

Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2024 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye'de 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı.

Antalya plajları farkını ortaya koydu: Türkiye 'Mavi Bayrak'ta dünya üçüncüsü oldu - 1. Resim

EN ÇOK ÖDÜL ANTALYA'DAN

Antalya, 233 plaj, 5 marina ve 15 turizm teknesi ile en çok Mavi Bayrak ödülü kazanan il oldu. Geçtiğimiz yıl Antalya'da 231 plaj, 5 marina ve 14 turizm teknesi Mavi Bayrak almıştı.

Antalya plajları farkını ortaya koydu: Türkiye 'Mavi Bayrak'ta dünya üçüncüsü oldu - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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