Antalya plajları farkını ortaya koydu: Türkiye 'Mavi Bayrak'ta dünya üçüncüsü oldu
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 May 2024 10:03 - Güncelleme : 23 May 2024 10:19
Dünyanın en güzel plajlarının bulunduğu Antalya, ödüle doymuyor. Türkiye 'Mavi Bayrak'ta dünya üçüncüsü oldu.
Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2024 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Bu yıl Türkiye'de 567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat Mavi Bayrak almaya hak kazandı.
EN ÇOK ÖDÜL ANTALYA'DAN
Antalya, 233 plaj, 5 marina ve 15 turizm teknesi ile en çok Mavi Bayrak ödülü kazanan il oldu. Geçtiğimiz yıl Antalya'da 231 plaj, 5 marina ve 14 turizm teknesi Mavi Bayrak almıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı