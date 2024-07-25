Antalya sabaha karşı sallandı! Kandilli ilk verileri açıkladı

25 Temmuz 2024 05:47 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 05:47

Naci Görür 'zaman doldu' diyerek işaret etti! Marmara için 7 ve üzeri deprem uyarısı

Naci Görür 'zaman doldu' diyerek işaret etti! Marmara için 7 ve üzeri deprem uyarısı

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu sefer tatil bölgesi Antalya'da deprem oldu.

Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre saat 05.34 sularında merkez üssü Manavgat olan depremin büyüklüğü 3,4 olarak ölçüldü.

Depremin derinliği ise 118.2 kilometre olarak kaydedildi.

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