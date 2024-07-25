Antalya sabaha karşı sallandı! Kandilli ilk verileri açıkladı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
25 Temmuz 2024 05:47 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 05:47
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sabaha karşı 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bu sefer tatil bölgesi Antalya'da deprem oldu.
Kandilli Rasathanesinden alınan bilgilere göre saat 05.34 sularında merkez üssü Manavgat olan depremin büyüklüğü 3,4 olarak ölçüldü.
Depremin derinliği ise 118.2 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber