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Antalya sahilleri hınca hınç doldu! Adım atacak yer yok

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Haziran 2024 13:12 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 13:18
Antalya sahilleri hınca hınç doldu! Adım atacak yer yok

Türkiye'nin en gözde tatil noktası Antalya bayramda doldu taştı. Yabancı turist sayısında rekor üstüne rekor kıran kentin sahillerindeki yoğunluk, Cuma ve Arife günü yola çıkıp kente ulaşan tatilcilerin gelmesiyle iki katına çıktı.

Kurban Bayramı'nın 9 gün tatil ilan edilmesiyle birlikte Cuma günü akşamı ve Arife günü yola çıkan tatilcilerin değişmez tercihleri arasında yer alan turizm kenti Antalya, bayramı dolu dolu geçiriyor. Hava sıcaklığının saat 11.00 itibariyle 28 derece ölçüldüğü, nem oranıysa yüzde 82 olarak gerçekleştiği kentte, yerli ve yabancı tatilciler sabahın erken saatlerinden itibaren sahillere akın etti.

Antalya sahilleri hınca hınç doldu! Adım atacak yer yok - 1. Resim

DİĞER GÜNLER YOĞUNLUK DAHA DA ARTACAK 

Yabancı turist sayısında rekor üstüne rekor kıran kentin sahillerindeki yoğunluk, Cuma ve Arife günü yola çıkıp kente ulaşan tatilcilerin gelmesiyle iki katına çıktı. Sahile gelen tatilciler serin sulara kendini bıraktı, bol bol güneşlendi.

Almanya'dan tatil için Antalya'ya gelen Özcan Cengiz, güzel bir tatil geçirdiklerini ve hava sıcaklığının tam da istedikleri gibi olduğunu dile getirerek, sahildeki yoğunluğun ise oldukça fazla olduğunu söyledi.

Antalya sahilleri hınca hınç doldu! Adım atacak yer yok - 2. Resim

Bir başka tatilci Levent Kaynak da, Antalya'nın çok güzel bir şehir olduğunu ve bayramı mükemmel olarak geçirdiğini ifade etti.
Öte yandan kent sakinlerinin kurban kesim ve ziyaret telaşını atlatmasının ardından bu yoğunluğunun diğer günlerde artacağı ön görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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