Antalya yolunda LPG tankeri delindi! Patlama riskiyle zorlu mücadele

02 May 2024 02:49 - Güncelleme : 02 May 2024 02:50

Türkiye'nin bir çok şehrinde görülen havadaki cisim şimdi de İstanbul'da!

Türkiye'nin bir çok şehrinde görülen havadaki cisim şimdi de İstanbul'da!

Antalya yolunda LPG yüklü tanker 17'inci kilometrede şoförünün direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Yolda yangın çıkması endişesiyle ekipler trafiğe kapatarak yola müdahale etti.

Kaza saat 01.00 sıralarında Burdur- Antalya Karayolunun 17’nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur’dan Antalya istikametine seyir halinde olan Mustafa Irkıçatal (57) idaresindeki 07 DDL 41 plakalı LPG yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kaza nedeniyle sürücü yaralanırken delinen tankerde gaz sızıntısı oluştu. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken jandarma ve polis ekipleri Burdur- Antalya karayolunu patlama riskine karşı çift taraflı trafiğe kapattı.

SABAHA KADAR SÜRECEK

İtfaiye ekipleri tarafından tankerde bulunan gaz kontrollü şekilde tahliye edilmeye başlandı. Tahliye işlemlerinin sabah saatlerine kadar süreceği tahmin edilirken yolda uzun araç kuyrukları oluştu.