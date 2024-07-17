Antalya'da 1200 TL'ye nar suyu sosyal medyayı salladı! Polis müdahale etti
Turistik bölgelerde fiyatlar almış başını giderken, Antalya'dan 'yok artık' dedirten bir haber geldi. Bir işletmeci, 2 adet nar suyu için turistlerden 1200 TL aldı. Dolandırıldığını anlayıp polisi arayan turistler daha sonra ödediği fazla parayı geri aldı. Bölge esnafına sosyal medyadan tepki yağdı.
Yaz tatillerini geçirmek üzere ülkemize gelen yabancı turistler bazı esnaflar yüzünden fahiş fiyatlarla karşılaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde de Edirne'den konuyla ilgili bir ses yükselmiş ve bazı esnafların Bulgar turistlere fahiş fiyat uyguladığı aktarılmıştı.
Ortaya çıkan bu durumun tepki çekmesinin ardından Antalya'dan da benzer bir görüntü sosyal medyaya yansıdı.
KANDIRILDIKLARINI ANLADILAR
Tatil için Antalya'da bulunan turistler bir işletmeden 2 adet nar suyu almak istedi.
İşletmeci şahıs, iki nar suyu için turistlerden 1200 TL ücret aldı.
İstenen fahiş fiyat sonrası kandırıldıklarını anlayan turistler polise başvurdu.
POLİSLER MÜDAHALE ETTİ
Büfeye gelen polis ekipleri, turistin ödediği fazla miktarı iade etmek için müdahale etti.
Polislerin müdahalesi sonucunda alınan para üstü turiste geri verildi.
Turistler polislerin hızlı müdahalesi ve yardımı için teşekkür etti.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Turistleri kazıklamaya çalışan işletmecinin görüntüleri sosyal medyada infiale neden oldu. Çok sayıda kullanıcı büfenin kapatılması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.
İşte o yorumlardan bazıları: