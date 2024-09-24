Antalya'da 22 yaşındaki gencin feci ölümü! Bu acıya yürek dayanmaz: Ailesi sinir krizi geçirip yere yığıldı

24 Eylül 2024 14:00 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 14:01

Antalya'da meydana gelen motosiklet kazasında Mehmetşah Işık isimli genç feci şekilde hayatını kaybetti. Gencin cenazesini almaya gelen ailesi sinir krizi geçirdi. 'Bu acıya yürek dayanmaz' dedirten anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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Motosikletli ölümden döndü! Antalya'da göz göre göre kaza

Motosikletli ölümden döndü! Antalya'da göz göre göre kaza

Antalya'da dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada; 22 yaşındaki Mehmetşah Işık'ın kullandığı motosiklet viraja geldiği sırada kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Işık metrelerce sürüklendi.

Feci kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mehmetşah Işık, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Işık'ın cenazesi otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Mehmetşah Işık'ın cenazesini almaya gelen ailesi, gözyaşlarına hakim olamadı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Aile bireyleri, büyük bir üzüntü içinde sinir krizi geçirerek yere yığıldı, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Mehmetşah Işık'ın cenazesi, Aksu'ya defnedilmek üzere yola çıktı.