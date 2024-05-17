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Antalya'da 3 büyüklüğünde deprem! Son dakika deprem...

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 May 2024 16:40 - Güncelleme : 17 May 2024 16:44
Antalya&#039;da 3 büyüklüğünde deprem! Son dakika deprem...

Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Antalya'da 3 büyüklüğünde deprem oldu.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Antalya'nın Korkuteli ilçesi merkezli 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi. 

KANDİLLİ DEPREM BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI 

KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)

17.05.2024, 16:12:00 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 5.0 km

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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