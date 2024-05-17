Antalya'da 3 büyüklüğünde deprem! Son dakika deprem...
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 May 2024 16:40 - Güncelleme : 17 May 2024 16:44
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Antalya'da 3 büyüklüğünde deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamasına göre; Antalya'nın Korkuteli ilçesi merkezli 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak kaydedildi.
KANDİLLİ DEPREM BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI
KUCUKLU-KORKUTELI (ANTALYA)
17.05.2024, 16:12:00 TSİ
Büyüklük: 3.0
Derinlik: 5.0 km
Kaynak: İhlas Haber Ajansı