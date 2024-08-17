Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada can pazarı! Yaralılar etrafa saçıldı

17 Ağustos 2024 15:01 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 15:09

7 aracın karıştığı kaza ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza sonrası can pazarı yaşanırken ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada U. Y. idaresindeki otomobil İlyas K'nın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle İlyas K'nın kullandığı otomobil, orta refüjdeki demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti.

KARŞI ŞERİDE GEÇİP 1'İ MOTOSİKLET 5 ARACA ÇARPTI

Burada 1'i motosiklet 5 araca çarptı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken araçlarda bulunan Mükafat K. (59), Mustafa E. (40), İclal E. (17), İkbal E. (17), Bahar İ. (39) ve İlyas K. (42) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çift taraflı trafiğin aksamasına neden olan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.