Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada can pazarı! Yaralılar etrafa saçıldı
Antalya'da 7 aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı. Kafa kafaya çarpışan iki araçtan biri karşı şeride geçince burada 5 araca çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı.
7 aracın karıştığı kaza ortalığı savaş alanına çevirdi. Kaza sonrası can pazarı yaşanırken ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada U. Y. idaresindeki otomobil İlyas K'nın kullandığı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle İlyas K'nın kullandığı otomobil, orta refüjdeki demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti.
KARŞI ŞERİDE GEÇİP 1'İ MOTOSİKLET 5 ARACA ÇARPTI
Burada 1'i motosiklet 5 araca çarptı. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken araçlarda bulunan Mükafat K. (59), Mustafa E. (40), İclal E. (17), İkbal E. (17), Bahar İ. (39) ve İlyas K. (42) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Çevredeki hastanelere ambulanslarla sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çift taraflı trafiğin aksamasına neden olan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.