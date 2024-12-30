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Antalya'da acı olay! Denize düşen kişiyi ararken büyük şok yaşadılar

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Aralık 2024 07:42 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 07:46

Antalya’da aracı ile birlikte falezlerden denize düşen Engin Ş.’yi arama çalışmalarını sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı. Kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Çalışmalar sonucu sudan çıkarılan kişinin denize düşen Engin Ş. değil de Kayhan Açar isimli kişi olduğu anlaşıldı. Şaşkına dönen ekipler Açar'ın cansız bedenini ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderdi.

Antalya​'da acı bir olay yaşandı. Sahil Güvenlik ve Deniz​ Polisi geçtiğimiz günlerde Lara bölgesinde falezlerden aracıyla birlikte denize düşen Engin Ş.’yi arama çalışmalarını sürdürürken başka birinin cansız bedenine ulaştı.  54 yaşındaki Kayhan Açar'a ait olan ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi. 

Antalya'da acı olay! Denize düşen kişiyi ararken büyük şok yaşadılar - 1. Resim

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Vatandaşların kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta deniz yüzeyinde bir kişinin kıyafetleri ile hareketsiz yattığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi tarafından sudan çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da acı olay! Denize düşen kişiyi ararken büyük şok yaşadılar - 2. Resim

DENİZE DÜŞEN KİŞİYİ ARARKEN BULDULAR

Antalya Yat Limanı’nda bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahsın üzerinden Kayhan Açar (54) ismine düzenlenmiş kimlik çıktı.. Kayalıklardan düştüğü değerlendirilen Acar’ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya'da acı olay! Denize düşen kişiyi ararken büyük şok yaşadılar - 3. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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