Antalya'da acı olay! Denize düşen kişiyi ararken büyük şok yaşadılar
Antalya’da aracı ile birlikte falezlerden denize düşen Engin Ş.’yi arama çalışmalarını sürdürürken yeni bir gelişme yaşandı. Kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta deniz yüzeyinde bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Çalışmalar sonucu sudan çıkarılan kişinin denize düşen Engin Ş. değil de Kayhan Açar isimli kişi olduğu anlaşıldı. Şaşkına dönen ekipler Açar'ın cansız bedenini ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderdi.
Antalya'da acı bir olay yaşandı. Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi geçtiğimiz günlerde Lara bölgesinde falezlerden aracıyla birlikte denize düşen Engin Ş.’yi arama çalışmalarını sürdürürken başka birinin cansız bedenine ulaştı. 54 yaşındaki Kayhan Açar'a ait olan ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi.
İHBAR ÜZERİNE EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Vatandaşların kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta deniz yüzeyinde bir kişinin kıyafetleri ile hareketsiz yattığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine gelen Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi tarafından sudan çıkartılan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.
DENİZE DÜŞEN KİŞİYİ ARARKEN BULDULAR
Antalya Yat Limanı’nda bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü’ne getirilen şahsın üzerinden Kayhan Açar (54) ismine düzenlenmiş kimlik çıktı.. Kayalıklardan düştüğü değerlendirilen Acar’ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.