Antalya'da başıboş köpek dehşeti! Beslerken elini kaptırdı canını zor kurtardı

20 Temmuz 2024 10:00 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 10:16

Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Talihsiz genç hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Talihsiz genç hayatını kaybetti: O anlar kamerada

Türkiye'nin büyüyen sorunlarından biri de sokak köpekleri...

Başıboş köpekler nedeniyle bugüne kadar onlarca vatandaşımız can verdi, yüzlercesi ölümden döndü.

Çocuklar sokaklarda rahat oynayamaz, vatandaşlar sokakta yürüyemez duruma geldi.

BESLEDİĞİ KÖPEK ÇOCUĞA SALDIRDI

Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya'nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde 15 Temmuz'da yaşandığı belirtilen görüntülerde ismi henüz öğrenilemeyen 12-13 yaşlarındaki bir çocuğun sokak köpeğinin yanına gelerek ona bir poşet dolusu mama verdiği görüldü.

ACI İÇİNDE KAÇTI

Elini uzattığı köpek bir anda saldırarak çocuğun elini ısırdı.

Köpeğin ağzından elini güçlükle kurtaran çocuk, o sırada olay yerinden geçen başka bir vatandaşın yanına doğru acı içerisinde kaçtı.

O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.