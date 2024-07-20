Antalya'da başıboş köpek dehşeti! Beslerken elini kaptırdı canını zor kurtardı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Temmuz 2024 10:00 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 10:16
Başıboş sokak köpeği saldırılarının son durağı Antalya oldu. Sokak köpeğinin kendisini beslemek için yanına gelen çocuğa saldırıp elini ısırdığı, elini güçlükle köpeğin ağzından kurtaran çocuk acı içerisinde kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Türkiye'nin büyüyen sorunlarından biri de sokak köpekleri...
Başıboş köpekler nedeniyle bugüne kadar onlarca vatandaşımız can verdi, yüzlercesi ölümden döndü.
Çocuklar sokaklarda rahat oynayamaz, vatandaşlar sokakta yürüyemez duruma geldi.
BESLEDİĞİ KÖPEK ÇOCUĞA SALDIRDI
Sosyal medyada paylaşılan ve Antalya'nın Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde 15 Temmuz'da yaşandığı belirtilen görüntülerde ismi henüz öğrenilemeyen 12-13 yaşlarındaki bir çocuğun sokak köpeğinin yanına gelerek ona bir poşet dolusu mama verdiği görüldü.
ACI İÇİNDE KAÇTI
Elini uzattığı köpek bir anda saldırarak çocuğun elini ısırdı.
Köpeğin ağzından elini güçlükle kurtaran çocuk, o sırada olay yerinden geçen başka bir vatandaşın yanına doğru acı içerisinde kaçtı.
O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı