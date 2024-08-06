Antalya'da bir garip olay! Yolcu, otobüsün anahtarı alıp kaçtı

06 Ağustos 2024 11:34 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:55

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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Sarısu Mahallesi'nde yaşanan olayda; halk otobüsü şoförü F.İ. ile yolcu R.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

ANAHTARI ALIP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine şoföre yumruk atan yolcu R.K, otobüsün anahtarını alıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, otobüsteki incelemenin ardından şoför F.İ'yi ifadesi için polis merkezine götürdü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.