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Antalya'da bir garip olay! Yolcu, otobüsün anahtarı alıp kaçtı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Ağustos 2024 11:34 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:55
Antalya&#039;da bir garip olay! Yolcu, otobüsün anahtarı alıp kaçtı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bir halk otobüsü yolcusu, şoförle tartıştıktan sonra anahtarı alıp kaçtı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Sarısu Mahallesi'nde yaşanan olayda; halk otobüsü şoförü F.İ. ile yolcu R.K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

ANAHTARI ALIP KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine şoföre yumruk atan yolcu R.K, otobüsün anahtarını alıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'da bir garip olay! Yolcu, otobüsün anahtarı alıp kaçtı - 1. Resim

Olay yerine gelen ekipler, otobüsteki incelemenin ardından şoför F.İ'yi ifadesi için polis merkezine götürdü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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