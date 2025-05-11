Antalya'da bir genci darbeden polis memurlarına uzaklaştırma

Antalya’da iki polis memurunun, köşeye sıkıştırdığı bir vatandaşı darbettiği görüntüler büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü, 2 polisin de görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Antalya’nın Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli iki polis memurunun, bir kişiyi darp ettiği görüntüler büyük tepki çekti.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HAREKETE GEÇTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması ve tepki gelmesi üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü, söz konusu iki polisi görevden uzaklaştırdı.

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emniyetten yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"İlimizde görev yapan Motosikletli Polis Timleri personelinin bir şahsa yönelik darp girişimine dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, ilgili personel hızla görevden alınmış ve haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

https://x.com/AntalyaEmniyet/status/1921521983503700193