Antalya'da korkunç bir olay daha! 19 yaşındaki genç vurulmuş halde bulundu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

14 Kasım 2024 10:27 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 10:29

Antalya’da dün İranlı 3 kardeşim ölü bulunmasının ardından korkunç bir olay daha yaşandı. Manavgat ilçesinde 19 yaşındaki genç, ikamet ettiği sitede göğsünden vurulmuş halde bulundu. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İlgili Haberler İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu... 9 sayfalık mektup korkunç olayı aydınlattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Bilal Kızmaz tabanca ile göğsünden vurulmuş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ? Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar etmiş olabileceği değerlendirilen Kızmaz’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor. İlgili Haberler İranlı 3 kardeş ölü bulunmuştu... 9 sayfalık mektup korkunç olayı aydınlattı