Antalya'da dehşet! Boşandığı eşini benzin dökerek yaktı

31 Aralık 2024 12:08 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:11

Antalya'da Gürhan Ü. isimli şahıs, 20 gün önce boşandığı eski eşini sokak ortasında benzin dökerek yaktı. Bir anda alevler içinde kalan genç kadının yardımına esnaf koştu. Alevler yangın tüpüyle söndürülürken dehşet anları da kameraya yansıdı.

Antalya​'nın Muratpaşa​ ilçesi İsmet Gökşen Caddesi üzerinde meydana gelen olay tüyler ürpertti. 43 yaşındaki Gürhan Ü. isimli şahıs 20 gün önce boşandığı eşi Pınar Zorlu'yu işe gittiği sırada takip etmeye başladı. Motosikletle Zorlu'nun peşinden giden saldırgan eski eş, genç kadını bir binanın arka tarafında sıkıştırdı. Hararetlenen tartışmada Gürhan Ü. yanında getirdiği benzini eski eşinin üzerine dökerek çakmakla ateşe verdi.

GENÇ KADINI BENZİNLE YAKTI

Alevler içinde kalan ve yardım çığlıkları atan genç kadının imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yangın tüpü ile kadının yardımına koşan bir esnafın müdahale ettiği genç kadın olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gürhan Ü. ise olay yerinden kaçtı. Gürhan Ü.'nün bir süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Gürhan Ü.'nün ilk ifadesinde kısa sürede önce eşinden boşandıklarını ve daha sonrasında eşinin kendisine karşı tavırlarının değiştiğini, tartışma esnasında benzin istasyonundan aldığı benzini eşinin üzerine dökerek eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

ESNAF YANGIN TÜPÜYLE SÖNDÜRDÜ

Eski eşi tarafından üzerine benzin dökülerek yakılan genç kadına yangın tüpü ile müdahale eden Mesut Avgın panik ve korku dolu o anları anlattı. İşyerinde kolileri düzenlerken bir çığılık ve bağırma sesi duyduğunu belirten Avgın, “Sesin geldiği yöne baktığımda adam kadının üzerine bir şey dökmüş, çakmağı çakması ile birlikte bir alev topu gördüm. Yangın tüpünü alarak koşarak gittim. Alevler bayağı bir yüksekti. Üzerine bir şey dökmüş ama ne olduğunu bilmiyorum. Müdahale ettim ama, inşallah kadının sağlığı iyidir. Kadının yüzünü zaten unutamıyorum, psikolojim bozuldu. Ambulansı falan aradık. Allah kimseye yaşatmasın” dedi.