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Antalya'da dehşete düşüren olay! 2 hafta önce hapisten çıktı, taksiciyi soyup aracı gasp etti

Antalya’da cezaevinden 2 hafta önce çıkan Musa Ü., tartıştığı taksiciyi iterek aracı gasbetti. Şoför panik butonuna bastı, görüntüler anında merkeze ulaştı. Musa Ü. 9 km sonra kaza yapıp kaçtı, kısa sürede yakalanarak tutuklandı. Olay anı araç içi kameraya yansırken panik butonu uygulaması Türkiye'de ilk defa Antalya'da uygulandı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 17:24
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 17:24

Antalya Kepez'de 62 yaşındaki Mustafa B, taksisiyle 2 yolcu aldı. Yolculardan biri Kepez ilçesinde indi, 33 yaşındaki diğer yolcu Musa Ü. ise Masa Dağı bölgesine gitmek istediğini söyledi. Yolu tarif etmeye başlayan ve oturmakta dahi güçlük çeken Musa Ü ile taksi şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası şoför, aracı durdurup yolcudan inmesini istedi. Musa Ü.'nün hareketlerinden de şüphelenen şoför, kendini koruma amaçlı araçta bulunan sopayı alarak aşağı indi. İkili aracın arka kısmında tartışmasını sürdürürken Musa Ü., aracın direksiyonuna geçmek istedi. Mustafa B. ise bu sırada taksiye konulan panik butonuna bastı. Musa Ü. de şoförü dışarı doğru itip taksiyi gasp etti, ardından uzaklaştı.

OTURMAKTA BİLE GÜÇLÜK ÇEKİYORDU

Yaklaşık 9 kilometre ilerleyen Musa Ü., kaza yaptı. Taksiden gönderilen panik butonu sinyali ve araç içi kamera görüntüleri Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası'nda yer alan sistem odasına iletildi. Emniyet güçlerine haber verilmesiyle polis ekipleri olay yerine geçtiği. Buradan emniyet birimlerine bilgi verilmesiyle polis ekipleri harekete

Antalya'da dehşete düşüren olay! 2 hafta önce hapisten çıktı, taksiciyi soyup aracı gasp etti

SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Musa Ü.'nün gasp ettiği taksi, odadaki sistemden takip edilerek daha önce geldiği yöne gittiği ve Kızılarık Caddesi'nde kaza yapıp bölgeden yaya olarak kaçtığı belirlendi. Bölgede inceleme başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, araç içi güvenlik kameralarını inceleyip şahsın eşgalini tespit edip saklandığı yerde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Musa Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Antalya'da dehşete düşüren olay! 2 hafta önce hapisten çıktı, taksiciyi soyup aracı gasp etti

'HERKES KENDİNE YAKIŞANI YAPSIN'

Öte yandan olay anları araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Musa Ü. ile taksi şoförünün bir süre sohbet ettiği ve "Herkes kendine yakışanı yapar. Değil mi usta?" dediği, taksicinin de "Herkes kendine yakışanı yapsın" diyerek yanıt verdiği duyuldu. Görüntülerin devamında ise taksi şoförü ve yolcunun araçtan inmesi, kısa süreli bir tartışmaya girmesi ve akabinde Musa Ü.'nün Mustafa B.'yi iterek araca binmeye çalışması esnasında yaşanan boğuşma anları yer aldı. Taksiciyi iterek uzaklaştırdıktan sonrası Musa Ü.'nün direksiyon başına geçip araçla hızla uzaklaşması ve bir süre sonra kaza yaptığı anlar da görüntülere yansıdı.

Antalya'da dehşete düşüren olay! 2 hafta önce hapisten çıktı, taksiciyi soyup aracı gasp etti

"ŞOFÖRÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ"

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, yaşanan hadise sonrası olayı direk müdahil olduklarını belirterek şunları söyledi: "Emniyetimiz görüntüleri inceledi ve olayın çözülmesi gerçekleşti. Gecenin bir saatinde böyle bir olayı yaşamak kolay değil. En son yaşanan bir olayımız. Buna benzer, gasp değil ama günlük 8-10 olayımız yaşanıyor. Şoförümüzün tamamen arkasındayız. Emekli bir abimiz. Evine ekmek götürebilmek için gecenin o saatinde çalışan abimizin tabi ki de arkasında duracağız. Sürecin de takipçisiyiz."

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#antalya
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