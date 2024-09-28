Antalya'da dehşete düşüren olay! Önce valeyi bıçakladı, 15 dakika sonra bando trompetçisini öldürdü

28 Eylül 2024 12:37 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 12:41

Antalya'da meydana gelen korkunç olayda 45 yaşındaki Polat D. tartıştığı valeyi bıçakla yaralayıp 15 dakika sonra ise farklı bir yerde tartıştığı belediye bando takımının trampetçisini 20 bıçak darbesiyle öldürdü. Olayın ardından kaçan cani bir süre sonra olay yerine tekrar gelip polisin çalışmalarını izlediği sırada yakayı ele verdi.

Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Çaresiz kadın kendini böyle siper etti

Başıboş köpekler yine dehşet saçtı! Çaresiz kadın kendini böyle siper etti

Dehşete düşüren olay Antalya​'da meydana geldi.Bir restoranın önüne bisikletiyle gelen 45 yaşındaki Polat D., burada vale görevi yapan 36 yaşındaki Osman D. ile henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Polat D. yanında taşıdığı bıçakla Osman D.'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı. Polat D. çok geçmeden ikinci bir olaya daha karıştı.

15 dakika sonra farklı bir adrese geçen Polat D., bu sefer sokakta karşılaştığı 38 yaşındaki Deniz Akten ile tartışmaya başladı. Polat D., yine aynı bıçakla Deniz Akten'i vücudunun farklı noktalarından 20 bıçak​ darbesiyle yaralayıp yine olay yerinden hızla kaçtı. Antalya Büyükşehir Belediyesi bando takımının trampetçisi olduğu öğrenilen Akten, olay yerinde hayatını kaybetti.

POLİSİN ÇALIŞMALARINI İZLERKEN KISKIVRAK YAKALANDI

Olayın ardından polis inceleme yaparken kaçan Polat D. bir süre sonra geri dönüp, polisin çalışmalarını izledi. Bu sırada Polat D.'nin şüpheli durumlarını fark eden Cinayet Büro ile Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Polat D.'yi suç aletiyle birlikte yakaladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Deniz Akten'in cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.