Antalya'da deprem oldu, Kandilli ilk veriler açıkladı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
28 Ağustos 2024 03:08 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 03:09
Antalya'nın Kalkan açıklarında 3 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli'den depreme ilişkin ilk veriler geldi. İşte tüm detaylar...
Türkiye'de depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Kandilli Rasathanesi, saat 02.57 sularında Akdeniz'de deprem olduğunu duyurdu. Antalya'nın Kalkan açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.0 olarak açıklandı.
Depremin derinliği ise 3.3 kilometre olarak kaydedildi.
Kaynak: TGRT Haber