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Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan çocuk, polise çarptı

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
10 Aralık 2024 00:24 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 00:26
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki S.Ç.B., motosikletiyle bir polis memuruna çarptı. Kaçmaya çalışan genç, kısa sürede yakalanırken, yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Alanya​ ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan 16 yaşındaki bir genç​, motosikletiyle bir polis​ memuruna çarptı. Kaçmaya çalışan genç, kısa mesafede yakalanırken yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Genel uygulama sırasında polisin dur ihtarına uymayan S.Ç.B. (16), kullandığı motosikletle Fatih N. adlı polis memuruna çarptı. Motosikleti bırakıp yaya olarak kaçmaya çalışan genç, 30 metre ileride ekipler tarafından yakalandı.

Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan çocuk polise çarptı - 1. Resim

Yaralı polis memuru Fatih N.'ye olay yerinde ilk müdahale meslektaşları tarafından yapıldı. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'da 'dur' ihtarına uymayan çocuk polise çarptı - 2. Resim

Gözaltına alınan S.Ç.B., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Alanya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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