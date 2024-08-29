Antalya’da düşen yıldırım Finike’yi hüzne boğdu: Ölü ve yaralı var!

29 Ağustos 2024 18:28 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 18:30

Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Kahramanmaraş'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Antalya'nın Finike ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Alacadağ Yaylası'nda gezintiye çıkan Osman Teke (17) ve ablası Safiye Teke'nin (19) üzerine yıldırım düştü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

17 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Osman Teke'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ablası yaralı olarak hastane kaldırıldı.