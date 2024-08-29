Antalya’da düşen yıldırım Finike’yi hüzne boğdu: Ölü ve yaralı var!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Ağustos 2024 18:28 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 18:30
Antalya'da yıldırım düşmesi sonucu yaylada gezintide olan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler incelemede bulundu.
Antalya'nın Finike ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Alacadağ Yaylası'nda gezintiye çıkan Osman Teke (17) ve ablası Safiye Teke'nin (19) üzerine yıldırım düştü. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
17 YAŞINDAKİ GENÇ ÖLDÜ
İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Osman Teke'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ablası yaralı olarak hastane kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı