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Antalya'da faciadan dönüldü! Ölü ve yaralılar var... Feci kaza kamerada

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Temmuz 2024 10:24 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:55

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsü kaza yaptı. Kaza sonucu 16'sı Rus, 4'ü Belarus uyruklu 20 turist yaralanırken, araç şoförü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'da büyük faciadan dönüldü.  Manavgat'ta meydana gelen kazada tatillerini tamamlayarak ülkelerine dönmek üzere olan çok sayıda yabancı turist ölümden döndü.

Sabah erken saatlerde meydana gelen feci kazada Alanya'da bulunan otellerden aldığı Rus ve Belerus uyruklu turistleri Antalya Havalimanı'na götürmek üzere yola çıkan midibüs Manavgat Çevreyolu Demokrasi Köprülü Kavşağı girişinde beton direğe çarptı.

Antalya'da faciadan dönüldü! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

ÖLÜ VE ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Çarpanın şiddetiyle yan yola savrulan midibüste can pazarı yaşandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Antalya'da faciadan dönüldü! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Kazada yaralanan 16'sı Rusya, 4'ü Belarus vatandaşı olmak üzere 20 turist olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Antalya'da faciadan dönüldü! Ölü ve yaralılar var - 3. Resim

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılar midibüs şoförü Şavki Çoban kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öte yandan bazı turistlerin yaralanmasına rağmen hastaneye gitmemekte direndiği gözlendi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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