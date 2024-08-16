Antalya'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

16 Ağustos 2024 18:11 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 18:12

Korkuteli-Antalya karayolunda kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Feci kazada 3 kişi de çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 15.00 sıralarında Yazır Mahallesi Korkuteli-Antalya Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim K. idaresindeki kamyon ile Şaziye Ç. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

1 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada otomobil sürücüsü Şaziye Ç. (36), Erdal K. (75), Erdal Talha Ç. (2) yaralandı. Otomobil içinde bulunan Sabahat Karagöz (74) ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İNCELEM BAŞLATILDI

Yaralılar olay yerine gelen hava ambulansı ile Antalya'ya sek edilirken, Sabahat Karagöz'ün cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.