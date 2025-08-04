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Antalya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü, kimsenin burnu bile kanamadı

Antalya'da ortalığı savaş alanına çeviren bir kaza yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü orta refüjde bulunan ağaç ve bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride yıkılan ağaç, 2 aracın daha kaza yapmasına neden oldu. Kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 11:18
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 11:18
Antalya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü, kimsenin burnu bile kanamadı

Kepez ilçesinde Ravil Y.'nin kullandığı araç Gazi bulvarı üzerinde seyir halindeyken iddiaya göre lastiği patladı.

Antalya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü, kimsenin burnu bile kanamadı



Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç orta refüjde bulunan bir ağaç ve bariyerlere çarparak durabildi.

Antalya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü, kimsenin burnu bile kanamadı



Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

Çarpmanın şiddetiyle devrilen ağaç ve bariyerler ise karşı yönde seyir halindeki 2 aracın yapmasına neden oldu.

Antalya'da feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü, kimsenin burnu bile kanamadı

Karşı yöne devrilen ağaç ve bariyer nedeniyle Buse Y.A.'nın kullandığı 07 ARP 843 plakalı araç ve Hamza O.'nun idaresindeki 07 CBJ 131 plakalı Togg marka araçta maddi meydana geldi.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada şans eseri araçlarda bulunan sürücü ve yolcuların burunları dahi kanamadı. Kaza nedeniyle Gazi Bulvarı'nda trafik uzun süre kontrollü olarak sağlandı.

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